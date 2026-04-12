Karate un argento e due bronzi per l’Italia nella tappa di Leshan della World Cup

Si è conclusa a Leshan, in Cina, la tappa della Premier League di karate 2026. Gli atleti italiani sono riusciti a conquistare un argento e due bronzi, portando a casa un bottino complessivo di tre medaglie. La competizione ha visto protagonisti gli atleti nazionali in diverse categorie, con risultati che hanno arricchito il medagliere complessivo della squadra.

Si chiude con il bottino di una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. Non riesce a conquistare la medaglia d’oro Luca Maresca che cede nella finale dei -67kg contro l’uzbeko Abdul Vakhkhov Rashidov e deve accontentarsi dell’argento. Il bronzo va al kazako Olzhas Altynbek ed al giordano Abdel Rahman Almasafta. Settimo Rosario Ruggiero. Medaglia di bronzo, invece, per Michele Ciani nei +84kg che nella finale supera l’azero Asiman Gurbanli. Medaglia d’oro per il cileno Rodrigo Rojas, argento per il bosniaco Anes Bostandzic. Stesso risultato anche per Michele Martina che nei -84kg supera lo statunitense Michael Molinero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate, un argento e due bronzi per l’Italia nella tappa di Leshan della World Cup Karate, l’Italia conquista altre tre finali per il bronzo nella tappa di Leshan della World CupVa in archivio anche la seconda giornata dedicata alle eliminatorie della tappa di Leshan (Cina) della World Cup di karate 2026. Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026.