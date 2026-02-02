Boga ha messo piede a Torino per la prima volta come giocatore della Juventus. Ha visitato il centro sportivo, incontrato i compagni e già si è messo al lavoro con il nuovo staff. I tifosi sono curiosi di vederlo in campo, ma intanto il primo giorno è passato senza grandi annunci ufficiali. La società spera che possa portare brio e gol alla squadra.

Boga Juventus, i retroscena del primo giorno in bianconero del fantasista ex Atalanta e Sassuolo: cosa vi siete persi delle sue prime ore a Torino. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’approdo in bianconero di Jeremie Boga. L’esterno offensivo si è sottoposto alle visite mediche di rito e alle consuete foto, indossando la maglia numero 13 della Juventus. QUI LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVE Sono arrivate poi anche le sue prime parole da calciatore della Vecchia Signora, nelle quali si è detto felice di poter giocare per un club così grande. Proprio la società bianconera, sul proprio profilo X ufficiale, ha voluto ricostruire il primo giorno da juventino dell’ex calciatore di Sassuolo e Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga Juventus, i retroscena del primo giorno in bianconero: cosa vi siete persi delle sue prime ore a Torino – VIDEO

