Juventus Sassuolo Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Sassuolo Under 16, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La gara è stata intensa, con i giovani calciatori che hanno dato il massimo sul campo. Alla fine, la Juventus ha conquistato una vittoria importante, mentre il Sassuolo ha lottato fino all’ultimo minuto. La cronaca in diretta rivela momenti di buona qualità tecnica da entrambe le parti e alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sassuolo Under 16: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: Sassuolo Under 16: Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus sassuolo under 16 live sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

© Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Approfondimenti su Juventus Sassuolo

Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Sassuolo Under 15, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526.

Juventus Bologna Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Sassuolo

Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Torneo dei Gironi, la Nazionale chiude a punteggio pieno: 4-0 alla Selezione A.

juventus sassuolo under 16Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.