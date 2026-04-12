Juventus Pisa Under 16 3-2 LIVE | rimonta bianconera nel finale

Nella partita tra la Juventus e il Pisa Under 16, giocata nella venticinquesima giornata del campionato 202526, la squadra bianconera ha completato una rimonta nel finale, portando a casa una vittoria per 3-2. La cronaca della partita ha registrato un avvio equilibrato, prima di un primo tempo con diversi cambi di risultato. Nel secondo tempo, i giovani calciatori hanno combattuto fino all'ultimo minuto, con la Juventus che ha trovato la rete decisiva negli ultimi minuti.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 3-2: sintesi e moviola. 78? GOL DELLA JUVE- Vidzivashets non sbaglia dentro l’area e mette in rete in rete. Gran lavoro di Scarnato nell’azione 70? MIRACOLO DOPPIO DI REPACI- Ancora una disattenzione della difesa bianconera, Addotta calcia a botta sicura ma Repaci para, sulla respinta è ancor più bravo in uscita coraggiosa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 3-2 LIVE: rimonta bianconera nel finale Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE: Buemi sblocca la partitadi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Juventus Pisa Under 16 2-2 LIVE: Rolando sfiora il sorpassoBernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore.