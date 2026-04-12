Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE | Buemi sblocca la partita

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 16 202526, il Pisa ha conquistato la vittoria con un risultato di 1-0 contro la Juventus. La rete decisiva è stata segnata da Buemi, che ha sbloccato il punteggio. La cronaca del match, insieme ai dettagli di moviola e tabellino, sarà aggiornata in tempo reale.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 0-1: sintesi e moviola. 14? GOL DEL PISA- Buemi ha spazio e colpisce Repaci, grande azione del Pisa che premia l’ottimo approccio alla partita 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 16: 0-1 risultato e tabellino. Reti: 14? Buemi Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 0-1 LIVE: Buemi sblocca la partita Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Pisa 1-0, la sblocca CambiasoGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Juventus Spezia Under 16 1-0 LIVE: Salvai la sblocca su punizione!di Fabio ZaccariaJuventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di...