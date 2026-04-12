Juventus Pisa Under 16 2-2 LIVE | Rolando sfiora il sorpasso

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 16 202526, la Juventus ha pareggiato 2-2 contro il Pisa. Durante l'incontro, Rolando ha avuto una occasione per il sorpasso, ma non è riuscito a concretizzarla. La cronaca ha evidenziato diverse azioni da entrambe le squadre, con alcune situazioni controverse e moviole che hanno influenzato l’andamento della gara. Il risultato finale ha mantenuto entrambe le squadre a pari punti in classifica.

Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamenti Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: il talento tedesco si sblocca contro il Guidonia Montecelio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 2-2 LIVE: Rolando sfiora il sorpasso Juventus Pisa Under 16 LIVE: le formazioni ufficiali. Deniz dal primo minuto con Pamé e Rolandodi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE: Rolando raddoppia!André Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,...