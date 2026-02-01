Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE | Rolando raddoppia!

La Juventus Under 16 batte il Sassuolo 2-0 nella sedicesima giornata del campionato 202526. Rolando trova il raddoppio e consegna ai bianconeri una vittoria importante. La partita si è giocata senza grandi sorprese, con i giovani torinesi che hanno controllato il gioco e chiuso la gara nel secondo tempo.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 2-0: sintesi e moviola. 26? GOL DELLA JUVE- Rolando scatta in profondità e di destro buca ancora il portiere neroverde. Sassuolo immeritatamente sul doppio svantaggio 18? GOL DELLA JUVE- Scarnato riceve dalla destra e con un piatone preciso insacca incrociando sul secondo palo 12? Bianconeri in gestione del possesso, ospiti più improntati alle ripartenze 5? Ci prova Pipitò dalla distanza, soluzione velleitaria 1? Inizia la gara!

