Juventus Pisa Under 16 LIVE | le formazioni ufficiali Deniz dal primo minuto con Pamé e Rolando

Alle 15:00 si è disputato il match tra le formazioni Under 16 di Juventus e Pisa, valido per la venticinquesima giornata del campionato 202526. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto in campo Deniz dal primo minuto, affiancato da Pamé e Rolando. La cronaca ha riportato le azioni principali, con aggiornamenti sui goal e le decisioni arbitrali. La sintesi e il tabellino sono disponibili sul sito ufficiale.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 LIVE: le formazioni ufficiali. Deniz dal primo minuto con Pamé e Rolando Torino Juventus Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali. Urbano dal primo minuto in avanti con Santa Maria, torna titolare Aresinidi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Juventus Spezia Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Albanese davanti, Duka dal primo minutoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...