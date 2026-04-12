Juventus Pisa Under 16 0-0 LIVE | ospiti subito vivaci gara già di buon ritmo

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 16, terminata 0-0, le due squadre sono scese in campo con un buon ritmo fin dai primi minuti. I giovani calciatori degli ospiti si sono mostrati subito attivi e aggressivi, creando diverse occasioni di fronte alla porta avversaria. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, si è disputata sotto una buona intensità di gioco da entrambe le parti.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Cesena in rimonta, ospita il Pisa nella gara valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 16 0-0: sintesi e moviola. 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 16 0-0 LIVE: ospiti subito vivaci, gara già di buon ritmo Juventus Spezia Under 16 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già indirizzataPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Juventus Pisa Under 15 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già ben indirizzata