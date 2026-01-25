Juventus Carrarese Under 17 0-1 LIVE | ospiti ancora pericolosi bianconeri sotto tono

Segui la diretta della partita tra Juventus Under 17 e Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La cronaca offre aggiornamenti sul risultato, le azioni salienti e le decisioni arbitrali, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro. La sfida vede i padroni di casa alla ricerca di una risposta dopo alcune prestazioni sottotono, con gli ospiti pronti a mettere in difficoltà la squadra bianconera.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: 0-1 sintesi e moviola. 37? SANTA MARIA CI PROVA- Lanciato dall’ottima sponda di Przytarski, l’attaccante alza troppo la mira 34? Giusti stende Przytarski, eccesso di veemenza per lui 29? PIERI AD UN PASSO DAL GOL- Altra dormita della difesa, Pieri si presenta davanti a Jakab ma quest’ultimo non si fa sorprendere, parata decisiva 25? SANTA MARIA PERICOLOSO- Del Fabro serve al centro per Santa Maria, bel colpo di testa ma Migliorini si supera e para. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 17 0-1 LIVE: ospiti ancora pericolosi, bianconeri sotto tono Juventus Carrarese Under 17 0-1 LIVE: Ciappei porta in vantaggio gli ospitiRisultato finale: Juventus Under 17 0-1 Carrarese Under 17. Juventus Carrarese Under 17 0-0 LIVE: primo angolo per i bianconeri, Santa Maria ispiratoSegui in tempo reale la partita Juventus Under 17 contro Carrarese, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Under 17-16-15 serie A/B - Clamoroso k.o. della Juventus in U16. Doppio 3-0 del Toro alla Carrarese; Under 16 A e B, colpo Reggiana nel Girone A: 2-1 alla Juventus campione in carica; Under 17 Serie A-B – Risultati 15° giornata e classifiche aggiornate; Vittoria al fotofinish per l’Under17: contro il Parma decide Przytarski all’esordio | Juventus Giovanili. Juventus Carrarese Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittor ... juventusnews24.com L’Under 17 a caccia di punti contro la CarraresePrima gara interna stagionale per l’Under 17 della Reggiana. Alle 15, al Meloni di Novellara, la formazione granata ospita la Carrarese nella seconda giornata del campionato di categoria: reduci ... ilrestodelcarlino.it Match Day Juventus U17 vs Carrarese U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 16 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com Parla Max Benfari, grande doppio ex di Carrarese Calcio 1908 e Empoli FC. Sua la storica tripletta alla Juventus il 15 marzo 1996, sua anche la doppietta che 30 anni fa ha deciso l'ultimo derby al Dei Marmi fra azzurri apuani e Empoli. https://www.brandcarrar - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.