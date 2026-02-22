Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE | fine primo tempo Laganà unica luce di un primo tempo ombroso

L'incontro tra Juventus e Genoa Under 15 si conclude con un pareggio di 1-1, a causa di un gol di Laganà nel primo tempo. La partita si è giocata sotto un cielo grigio e con un campo scivoloso, rendendo difficile il gioco per entrambe le squadre. La Juventus ha tentato diverse volte di superare la difesa avversaria, ma senza successo. I giovani calciatori hanno mostrato impegno e determinazione in un match caratterizzato da molte sfide fisiche.

© Juventusnews24.com - Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: fine primo tempo, Laganà unica luce di un primo tempo ombroso

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia affronta il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 1-1 sintesi e moviola. 40? FINE PRIMO TEMPO 39? OCCASIONE GENOA- Verrocchi lanciato a tu per tu con Moretti calcia a colpo sicuro sul primo palo. Pallone fuori, che rischio per i bianconeri 32? GOL DELLA JUVE- Duka serve Laganà che calcia ad ad incrociare e mette nell’angolino più lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juventus Spezia Under 15 4-0 LIVE: fine primo tempo, Laruccia fenomenaleLa Juventus Under 15 ha battuto lo Spezia 4-0 nel primo tempo, grazie a una prestazione impressionante di Laruccia. Leggi anche: Juventus Sampdoria Under 15 1-0 LIVE: fine primo tempo, bianconeri un po’ spreconi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Under 15 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate; Settore Giovanile: l’U17 ferma la Juventus a Bomporto; Al torneo Manlio Selis anche Juve, Genoa e la San Paolo Sassari - L'Unione Sarda.it; Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO. Juventus Genoa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Un ... juventusnews24.com juventus virtus entella under 17Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la ... juventusnews24.com Le formazioni di #JUVENTUS #UNDER15 #Genoa Segui qui il live x.com Le formazioni di #JUVENTUS #UNDER15 #Genoa Segui qui il live - facebook.com facebook