Juventus Next Gen primo gol in bianconero per Licina | il talento tedesco si sblocca contro il Guidonia Montecelio Cosa ha fatto

Da juventusnews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita contro il Guidonia Montecelio, Licina, talento tedesco della Juventus Next Gen, ha segnato il suo primo gol con la maglia bianconera. La rete è arrivata con una conclusione dalla distanza che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. Si tratta di un momento importante per il giocatore, che ha sbloccato il punteggio con un tiro preciso e potente.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: conclusione dalla distanza che si infila sotto l’incrocio dei pali. Le ultime. La Juventus Next Gen continua a confermarsi una fucina di talenti straordinari, pronti a brillare nel calcio professionistico. Durante l’ultima sfida di campionato contro il Guidonia Montecelio, i riflettori si sono accesi prepotentemente su Adin Licina, autore di una prestazione che difficilmente i tifosi dimenticheranno. Il momento clou del match è arrivato grazie a una manovra corale d’alto livello: Faticanti imbuca con precisione chirurgica per il giovane trequartista, che controlla e lascia partire una conclusione tremenda con il sinistro che si infila sotto l’incrocio dei pali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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