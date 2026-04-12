Juventus Next Gen primo gol in bianconero per Licina | il talento tedesco si sblocca contro il Guidonia Montecelio Cosa ha fatto

Durante la partita contro il Guidonia Montecelio, Licina, talento tedesco della Juventus Next Gen, ha segnato il suo primo gol con la maglia bianconera. La rete è arrivata con una conclusione dalla distanza che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. Si tratta di un momento importante per il giocatore, che ha sbloccato il punteggio con un tiro preciso e potente.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: conclusione dalla distanza che si infila sotto l’incrocio dei pali. Le ultime. La Juventus Next Gen continua a confermarsi una fucina di talenti straordinari, pronti a brillare nel calcio professionistico. Durante l’ultima sfida di campionato contro il Guidonia Montecelio, i riflettori si sono accesi prepotentemente su Adin Licina, autore di una prestazione che difficilmente i tifosi dimenticheranno. Il momento clou del match è arrivato grazie a una manovra corale d’alto livello: Faticanti imbuca con precisione chirurgica per il giovane trequartista, che controlla e lascia partire una conclusione tremenda con il sinistro che si infila sotto l’incrocio dei pali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Licina: il talento tedesco si sblocca contro il Guidonia Montecelio. Cosa ha fatto Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0 LIVE: magia di Licina, i bianconeri sono avanti con il primo gol del classe 2007!di Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: Licina si divora il vantaggio INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...