Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE | fischio d’inizio del match

Alle 15:00 è iniziata la partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, valida per la 36ª giornata di Serie C 202526. Le due squadre si affrontano sul campo in un match senza reti al momento, con i giocatori pronti a contendersi i tre punti. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale, con dettagli su azioni, eventuali variazioni e risultato finale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Guidonia Montecelio. Migliore in campo Juventus Next Gen. A conclusione del match Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: fischio d’inizio del match Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonArezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C... Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei.