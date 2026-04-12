Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE | Puczka e Oboavwoduo vicini al gol

Nella partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, terminata con un pareggio a reti inviolate, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La gara si è disputata nella 36ª giornata di Serie C 202526 e sono stati protagonisti alcuni giocatori vicini al gol, tra cui Puczka e Oboavwoduo. La cronaca in tempo reale ha evidenziato diverse occasioni da entrambe le parti, ma senza esito.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. 28? Colpo di testa Oboavwoduo – Traversone dalla destra di Pagnucco, Oboavwoduo si inserisce bene sul secondo palo e impatta di testa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: Puczka e Oboavwoduo vicini al gol Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di...