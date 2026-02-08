Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Deme si divora il vantaggio

Questa mattina, nel match valido per la 25ª giornata di Serie C, Torres e Juventus Next Gen sono finiti 0-0. La partita si è giocata davanti a un pubblico attento, ma sono stati i padroni di casa a creare le occasioni più pericolose. Deme ha avuto l’opportunità di portare avanti la squadra, ma si è fatto parare il tiro dal portiere avversario. I minuti sono passati senza altri gol, e il risultato lascia entrambe le squadre con un punto in più in classifica.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 10? CI PROVA LUCIANI – Traiettoria velenosa dopo un errore in uscita della Juve, ci mette le mani Scaglia e neutralizza. 9? DEME VICINO AL VANTAGGIO – Grande azione di Anghelè a destra: dribbling e cross dal fondo, Deme in spaccata in area piccola manda clamorosamente a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme si divora il vantaggio Approfondimenti su Torres Juventus Next Gen Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: tre rischi per i bianconeri, Silipo si divora il vantaggio! Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: buon inizio dei bianconeri, spreca però Deme La Juventus Next Gen esordisce con un punto nella sfida contro la Pianese, disputata alla 18ª giornata di Serie C 202526. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Torres Juventus Next Gen Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Torres-Juventus Next Gen; Torres-Juventus Next Gen | Occhi puntati sul talento di Puczka. Greco pensa a Sorrentino dal primo minuto; Serie C | Torres-Juventus Next Gen: numeri e precedenti; La Torres vuole dar gambe al filotto contro la Juventus Next Gen. Torres-Juventus Next Gen: turno agevole per i bianconeri? Formazioni ufficiali11:55 - Le formazioni ufficiali del match: Torres: Zaccagno, Baldi, Antonelli, Idda, Zecca, Brentan, Zambataro, Sala, Luciani, Di Stefano, Mastinu. A disposizione: Marano, ... tuttojuve.com Torres-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri in campo contro la penultima in classifica ma Brambilla avverte i suoi: La gara più complicata La Juventus Next Gen guarda con interesse alla classifica e alla voglia di scoprire nuovi ... tuttosport.com #JuventusNextGen, i convocati per la #Torres Possibile esordio per #Licina x.com Torres - Juventus Next Gen ore 12:30, Brambilla: "Licina e Oboavwoduo hanno tutte le qualità per far bene" https://ow.ly/LS3L50Yb6HJ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.