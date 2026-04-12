Juventus Holm Felicissimo per la vittoria Spalletti è fantastico

Emil Holm ha commentato con entusiasmo la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando di essere molto felice per la prestazione della squadra. Ha anche elogiato l’allenatore, definendolo “fantastico”. Holm ha mostrato soddisfazione per il risultato e ha parlato dell’importanza del contributo del gruppo in questa partita. La sua valutazione si è concentrata sull’andamento della gara e sulla performance complessiva della squadra.

Una grande prestazione Emil Holm ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo l’eccellente prestazione disputata nella vittoria contro l’Atalanta. «Sapevamo che giocare a Bergamo è sempre difficile, sapevamo di dover dare tutto e oggi abbiamo l’abbiamo fatto. Sono felicissimo per la vittoria e per la squadra. Nel primo tempo abbiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Holm “Felicissimo per la vittoria, Spalletti è fantastico” Juventus, Spalletti ritrova Holm: difesa blindata per la sfida al GenoaLa Continassa riaccende i motori in vista della trasferta di Genova, fissata per lunedì 6 aprile, con Luciano Spalletti che ritrova pedine... Juventus, i convocati per l’Atalanta: Spalletti chiama Holm e Boga, c’è YildizScelte ufficiali in casa Juventus per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. 5 MOTIVI PER CUI SPALLETTI È PERFETTO PER LA JUVENTUS