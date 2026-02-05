Juventus i convocati per l’Atalanta | Spalletti chiama Holm e Boga c’è Yildiz

Questa mattina la Juventus ha annunciato i convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Luciano Spalletti ha scelto i giocatori che partiranno per il Gewiss Stadium, includendo subito i nuovi acquisti Emil Holm e Jeremie Boga. Restano fuori alcuni nomi, ma la squadra si prepara a scendere in campo con le novità.

Scelte ufficiali in casa Juventus per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei partenti per la sfida del Gewiss Stadium, confermando l’immediata integrazione dei nuovi acquisti: Emil Holm e Jeremie Boga fanno parte della spedizione bianconera. Per entrambi si tratta di un ritorno lampo da avversari contro il loro passato nerazzurro, a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato invernale. Le notizie più attese riguardano però Kenan Yildiz. Il numero 10 turco figura regolarmente nell’elenco dei convocati, lasciandosi alle spalle i timori per l’affaticamento muscolare accusato nell’ultimo turno di campionato.🔗 Leggi su Como1907news.com

