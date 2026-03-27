Juventus Pessotto racconta la Champions vinta nel ’96

Gianluca Pessotto ha ricordato la finale di Champions League del 1996, disputata contro l’Ajax. Durante l’intervista, ha descritto il momento del rigore decisivo e la vittoria ai calci di rigore. La partita si è conclusa con la squadra che ha conquistato il trofeo, e Pessotto ha condiviso i dettagli di quella serata memorabile.

Gianluca Pessotto ha ripercorso con emozione uno dei momenti più iconici della storia bianconera: il rigore decisivo nella finale di Champions League 1996 contro l’Ajax, vinta ai calci di rigore.Erano le 23.15 del 22 maggio 1996 quando Pessotto si presentò sul dischetto. Il rigore di Pessotto e la Champions vinta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pessotto racconta la Champions vinta nel ’96 Articoli correlati Juve, l’urlo di Pessotto: “Siamo immortali, ecco come vincemmo nel ’96”Trent’anni dopo, il sapore della gloria è ancora intatto: Gianluca Pessotto riapre lo scrigno dei ricordi della Juventus 1995/1996, l’ultima armata... Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!»Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per... Juventus Road to Victory - UCL 1996 Approfondimenti e contenuti su Juventus Pessotto racconta la Champions... Argomenti discussi: Pessotto ritorna sulla finale contro l'Ajax: le sue parole. LA JUVE IN GOL - LA JUVENTUS CHE NON MUORE MAI DI PESSOTTO!La JUVENTUS rappresentata dai valori di Pessotto: la nostra stella. Un uomo che ha vinto, perso e che ha finito per essere dileggiato nell’indifferenza generale dei media. Un giocatore ... tuttojuve.com Pessotto mette in guarda gli avversari: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!». Le sue parolePessotto mette in guardia gli avversari: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!». Le sue parole ... calcionews24.com