La Juve Stabia ha conquistato una vittoria casalinga contro lo Spezia con il punteggio di 3 a 1. La partita si è disputata allo stadio Menti, dove le squadre si sono affrontate in una sfida valida per il campionato. La vittoria permette alla squadra campana di interrompere una serie di risultati negativi e di risalire in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna al successo la Juve Stabia e mette fine a un periodo altalenante, fatto di poche gioie e qualche dolore, tanto da scendere a ridosso della zona play off. Stavolta non ci sono state sorprese, le vespe hanno battuto lo Spezia complicando i piani dei liguri in chiave salvezza. Gara che parte con i campani subito in controllo e con la palla gol che arriva immediatamente ad indirizzare la sfida con Gabrielloni. Al 19? è ancora più clamorosa l’occasione per i padroni di casa: traversa di Gabrielloni, doppia conclusione in successione di Carissoni e ancora dell’attaccante gialloblù che costringono il portiere spezzino al doppio miracola e infine tiro di Carissoni ancora con la sfera che finisce alle stelle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Juve Stabia torna a sorridere al Menti: battuto lo Spezia 3 a 1

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