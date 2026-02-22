Juve Primavera Padoin dopo la sconfitta nel derby con il Torino | Non siamo stati all’altezza della situazione Siamo sembrati scarichi e fiacchi!

Simone Padoin attribuisce la sconfitta della Juve Primavera nel derby contro il Torino alla mancanza di energia e motivazione della squadra. L’allenatore evidenzia che i giocatori sono apparsi senza sprint e troppo stanchi durante la partita. Il risultato, dice, deriva anche da una preparazione non ottimale e da alcune decisioni prese in campo. La squadra ora deve concentrarsi per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime sfide.

