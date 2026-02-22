Juve Primavera Padoin dopo la sconfitta nel derby con il Torino | Non siamo stati all’altezza della situazione Siamo sembrati scarichi e fiacchi!
Simone Padoin attribuisce la sconfitta della Juve Primavera nel derby contro il Torino alla mancanza di energia e motivazione della squadra. L’allenatore evidenzia che i giocatori sono apparsi senza sprint e troppo stanchi durante la partita. Il risultato, dice, deriva anche da una preparazione non ottimale e da alcune decisioni prese in campo. La squadra ora deve concentrarsi per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime sfide.
Juve Primavera, il tecnico Simone Padoin ha parlato così dopo la sconfitta nel derby della Mole contro il Torino. Le sue dichiarazioni. Ai canali ufficiali bianconeri, Simone Padoin ha parlato così dopo la sconfitta della Juve Primavera nel derby della Mole contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Oggi probabilmente, anzi sicuramente, non siamo stati all’altezza della situazione. Il Torino ci è stato superiore a livello di qualità, a livello di atteggiamento, ed è questo quello che mi dà più fastidio. Oggi eravamo scarichi, sembravamo fiacchi. L’ho detto anche ai ragazzi: non è stato bello per un allenatore vedere la squadra arrivare tardi nei contrasti, perdere i contrasti, arrivare tardi sulle seconde palle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
