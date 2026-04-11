La Juve batte l'Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto | decide un gol di Boga

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Atalanta in un incontro chiave per la corsa alla qualificazione in Champions League. Il gol decisivo, siglato dall'ex giocatore all'inizio della ripresa, ha permesso ai bianconeri di salire temporaneamente al quarto posto in classifica. La partita si è svolta alla New Balance Arena, con entrambe le squadre impegnate in una sfida molto combattuta.