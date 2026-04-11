La Juve batte l'Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto | decide un gol di Boga
La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Atalanta in un incontro chiave per la corsa alla qualificazione in Champions League. Il gol decisivo, siglato dall'ex giocatore all'inizio della ripresa, ha permesso ai bianconeri di salire temporaneamente al quarto posto in classifica. La partita si è svolta alla New Balance Arena, con entrambe le squadre impegnate in una sfida molto combattuta.
La Juventus vince 1-0 in casa dell'Atalanta uno scontro diretto per la Champions League e si prende, momentaneamente, il 4° posto: alla New Balance Arena decide un gol dell'ex Boga all'inizio della ripresa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Juve da Champions: Boga stende l’Udinese e Spalletti vola al quarto postoLa Juventus di Luciano Spalletti espugna il Friuli e si riprende con forza il quarto posto in classifica, salendo a quota 53 punti.