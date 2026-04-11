Juve progetto Spalletti al 2028 | Boga è il jolly per l’Atalanta
La Juventus di Spalletti sta pianificando il futuro con obiettivi a lungo termine fino al 2028, mentre la squadra si concentra sulla prossima partita contro l’Atalanta prevista alla New Balance Arena. Tra le mosse del club, l’attenzione si focalizza anche sulle strategie di mercato, con il possibile inserimento di un giocatore dell’Atalanta come elemento chiave. La società lavora inoltre alla stabilità societaria e alle scelte tattiche per affrontare la stagione.
La Juventus di Spalletti pianifica il domani tra conferme societarie e scelte tattiche decisive, mentre si prepara alla sfida cruciale contro l’Atalanta nella New Balance Arena. Il direttore Giorgio Chiellini ha ufficializzato la prosecuzione del legame con l’allenatore fino al giugno 2028, aprendo contemporaneamente la strada al possibile acquisto definitivo di Jeremie Boga dall’Olympique Marseille. Un progetto a lungo termine guidato da Spalletti. La gestione della panchina bianconera trova una nuova conferma definitiva. Luciano Spalletti resterà alla guida della squadra fino al 2028, una decisione che garantisce continuità tecnica indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi in classifica per la Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu
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