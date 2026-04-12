Jovanotti su Vanity Fair fa un bilancio della sua vita

Da ilrestodelcarlino.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista pubblicata su Vanity Fair, un noto cantautore ha fatto un bilancio della sua vita, condividendo riflessioni sui momenti più significativi della sua carriera e sulla crescita personale. La conversazione è inserita in un progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale, che sarà distribuito gratuitamente martedì 14 aprile insieme al quotidiano. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i lettori, che potranno leggere le sue parole nel numero speciale.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 14 aprile con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Jovanotti, che compirà 60 anni a settembre e che sta preparando il suo nuovo tour estivo. E, per la prima volta, sta facendo i conti con un’età che richiede bilanci e non solo progetti. "Invecchiare è una rottura – dice l’artista –, ma c’è anche una cosa bella: a 60 anni hai dentro la moltitudine che sei stato". E, allora, nell’intervista concessa a Vanity Fair parte dai bilanci, dai momenti fondamentali della vita. Per esempio, "il giorno in cui cambiò per sempre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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