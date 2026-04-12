Jovanotti su Vanity Fair fa un bilancio della sua vita

In un’intervista pubblicata su Vanity Fair, un noto cantautore ha fatto un bilancio della sua vita, condividendo riflessioni sui momenti più significativi della sua carriera e sulla crescita personale. La conversazione è inserita in un progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale, che sarà distribuito gratuitamente martedì 14 aprile insieme al quotidiano. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i lettori, che potranno leggere le sue parole nel numero speciale.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 14 aprile con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Jovanotti, che compirà 60 anni a settembre e che sta preparando il suo nuovo tour estivo. E, per la prima volta, sta facendo i conti con un’età che richiede bilanci e non solo progetti. "Invecchiare è una rottura – dice l’artista –, ma c’è anche una cosa bella: a 60 anni hai dentro la moltitudine che sei stato". E, allora, nell’intervista concessa a Vanity Fair parte dai bilanci, dai momenti fondamentali della vita. Per esempio, "il giorno in cui cambiò per sempre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti su Vanity Fair fa un bilancio della sua vita A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Teyana Taylor su Vanity Fair in abbinamento con il CarlinoProsegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 27... Jovanotti e i Foo Fighters