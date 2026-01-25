teyana taylor su vanity fair in abbinamento con il carlino

Il nostro quotidiano rinnova la collaborazione con Vanity Fair, offrendo ai lettori un omaggio speciale. Martedì 27 gennaio, in allegato al quotidiano, sarà disponibile un approfondimento su Teyana Taylor pubblicato su Vanity Fair, in abbinamento con il settimanale Il Carlino. Un’occasione per scoprire nuovi spunti di interesse attraverso contenuti di qualità, realizzati con cura e attenzione.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 27 gennaio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Teyana Taylor. "Da ragazzina di Harlem dove, a soli 15 anni, insegnava a Beyoncé i passi di un balletto virale a stella di Hollywood, già in lizza per i premi più prestigiosi. Teyana Taylor non si ferma mai. Classe 1990, è una delle protagoniste dei Golden Globes 2026, che sono stati assegnati a Beverly Hills lo scorso 11 gennaio". Taylor ha portato a casa il Globe come Migliore attrice non protagonista, assegnatole per il suo ruolo in "Una battaglia dopo l’altra" di Paul Thomas Anderson, dove è Perfidia, donna che vive una vita frenetica a orchestrare attacchi ad alto rischio contro personaggi politici e dirigenti d’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

