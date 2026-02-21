F1 la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test | Mercedes più pronta Ferrari vera rivale?

Durante i test di marzo, sono stati definiti i punti di forza delle scuderie in vista del Mondiale 2026 di Formula 1. La Mercedes ha mostrato una vettura più stabile e affidabile, mentre la Ferrari si è distinta per la sua velocità nelle sessioni di prova. Le squadre hanno già iniziato a prepararsi per la prima gara a Melbourne, in Australia, che si terrà dal 6 all’8 marzo. La sfida tra i team è ormai alle porte.

Dal 6 all'8 marzo il Mondiale di Formula 1 2026 prenderà il via dal circuito di Melbourne, in Australia. All'orizzonte c'è una stagione molto lunga e particolarmente significativa, segnata dalla profonda rivoluzione tecnica introdotta dal nuovo regolamento. I team hanno dovuto comprendere in tempi ristretti il funzionamento delle nuove vetture, adattandosi a un cambio normativo epocale. Una sfida complessa, che coinvolge tanto le scuderie quanto i piloti, chiamati a rivedere approcci e riferimenti consolidati. I test svolti in Bahrain, tra la scorsa settimana e quella appena conclusa, sono stati utili per fornire indicazioni di massima sulla consistenza delle monoposto.