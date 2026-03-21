Si schianta con lo scooter nel Lecchese morto un 59enne | traffico in tilt

Un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo aver avuto un incidente con lo scooter lungo la Superstrada 36 Milano-Lecco, all’altezza dell’uscita di Bosisio Parini. L’incidente ha causato disagi al traffico e la strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma le ferite riportate sono state fatali.

Un 59enne è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un ostacolo lungo la Superstrada 36 Milano-Lecco, all'altezza dell'uscita di Bosisio Parini. Lo schianto ha coinvolto anche alcune auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si schianta con lo scooter contro un’auto, morto un 28enne nel Comasco: si tratta di Davide CrociDavide Croci è il 28enne che è morto in seguito a un incidente stradale a Colverde (Como). Lecco, perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail: muore centauro 59enneBosisio Parini (Lecco), 21 marzo 2026 – Grave incidente stradale sulla Statale 36 in provincia di Lecco. Tutto quello che riguarda Si schianta con lo scooter nel Lecchese... Temi più discussi: Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese: morta la 47enne Eleonora Gilardi; Verderio, perde il controllo dell’auto e si schianta: ferito 28enne; Su SoloLecce.it. LE PAGELLE POCO SERIE. Non prendetele sul serio; Il Napoli aspetta il Lecce: De Bruyne è pronto, si ferma Juan Jesus. Lecco, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto 59enneUn uomo di 59 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente avvenuto lungo la Superstrada 36 Milano–Lecco, in direzione nord, all'altezza dell'uscita di Bosisio Parini. Lo scontro ha coin ... tg24.sky.it Lecco, perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail: muore centauro 59enneL’incidente sulla superstrada 36 all’altezza di Bosisio Parini. La Stradale ha dovuto chiudere la carreggiata in direzione di Lecco: traffico paralizzato e code chilometriche già all’altezza di Costa ... msn.com Schianto fatale sulla Statale 36: perde la vita un 59enne Tragedia questa mattina all’altezza dell’uscita di Bosisio Parini: l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro un ostacolo: inutili i soccorsi, traffico in tilt nel Lecchese #laprovinciaunicatv #teleuni facebook