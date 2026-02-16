Si schianta con lo scooter contro un'auto morto un 28enne nel Comasco | si tratta di Davide Croci

Davide Croci, 28 anni di Bizzarone, è morto dopo aver perso il controllo dello scooter e aver tamponato un’auto a Colverde, nel Comasco. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in una strada trafficata, quando il giovane stava percorrendo una curva e forse ha frenato bruscamente. La polizia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sta indagando sulle cause dell’incidente.

Davide Croci è il 28enne che è morto in seguito a un incidente stradale a Colverde (Como). Il 28enne - sulla cui morte è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale - era residente a Bizzarone. L'incidente è avvenuto alle 18 di domenica 15 febbraio in provincia di Como, sulla strada provinciale 17. Al volante della Ford Fiesta c'era un 35enne della zona. È arrivata in mattinata dall'Ospedale Sant'Anna la tragica conferma: non ce l'ha fatta Davide Croci, 28 anni, residente a Bizzarone, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio.