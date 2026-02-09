Durante il Super Bowl, Ben Affleck ha mostrato un nuovo lato di sé. Nel suo ultimo spot per Dunkin’, l’attore ha rivisitato la storia di Will Hunting, ma questa volta in chiave sitcom anni '90. La scena si svolge tra battute e situazioni divertenti, lontano dal tono drammatico originale. Affleck e Jennifer Aniston sono protagonisti di un trailer che stravolge il classico cult, portandolo nel mondo delle sit-com. La pubblicità ha lasciato tutti sorpresi, mostrando un’inedita versione del personaggio di Matt Damon.

Nell'ultimo spot del brand Dunkin', con il quale Affleck collabora da parecchi anni, è andata in scena una reimmaginazione del cult anni '90 con Matt Damon ma in versione sit-com L'ultimo spot pubblicitario di Ben Affleck per Dunkin' trasmesso durante il Super Bowl cala le atmosfere e la storia di Will Hunting nel mondo delle sit-com anni '90. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Ted Danson, Alfonso Ribeiro, Jaleel White e Jasmine Guy si sono uniti ad Affleck e Tom Brady in uno spot sorprendente che mostra il cast recitare in una sitcom ormai dimenticata chiamata Good Will Dunkin'. Lo show risponde alla domanda mai posta su come sarebbe stato il film drammatico del 1997 Will Hunting - Genio ribelle, interpretato e ideato da Affleck e Matt Damon, se fosse . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - E se Will Hunting fosse una sit-com? Ecco Ben Affleck e Jennifer Aniston nel trailer

Approfondimenti su Ben Affleck Jennifer Aniston

Ben Affleck sta per rivelare un video segreto del 1995.

Will Hunting - Genio ribelle racconta la storia di un giovane talento con un passato difficile, interpretato da Matt Damon.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ben Affleck Jennifer Aniston

Argomenti discussi: Arriva al cinema il nuovo film di Al Pacino: è ambientato negli anni '70; Ben Affleck è il protagonista dell’esilarante spot pubblicitario di Dunkin, costellato di stelle, ispirato a Good Will Looking; Danny Elfman porta a Roma le sue musiche dei film di Tim Burton; I Play Rocky, Sylvester Stallone ha dovuto superare molte sfide: il nuovo film della saga nasconde un omaggio.

E se Will Hunting fosse una sit-com? Ecco Ben Affleck e Jennifer Aniston nel trailerNell'ultimo spot del brand Dunkin', con il quale Affleck collabora da parecchi anni, è andata in scena una reimmaginazione del cult anni '90 con Matt Damon ma in versione sit-com ... movieplayer.it

Matt Damon e Ben Affleck, un'amicizia la loro, nata quando erano bambini e diventata sempre più importante negli anni. Il successo a Hollywood è arrivato per entrambi, grazie al film Will Hunting, scritto e interpretato insieme. Ognuno ha proseguito con la pro facebook