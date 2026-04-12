L'attrice Jennifer Aniston ha annunciato di essere molto felice e di essere innamorata del suo attuale compagno. Secondo quanto riferito, la coppia starebbe considerando di sposarsi nuovamente, con l'attrice che avrebbe già preso in considerazione un terzo matrimonio. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, che seguono con interesse gli sviluppi della relazione. Aniston, nota per le sue precedenti unioni, avrebbe espresso la sua gioia in diverse interviste recenti.

Non c’è due senza tre, come si suol dire. Sembra proprio il caso di Jennifer Aniston che è sempre più innamorata del compagno Jim Curtis e starebbe pensando seriamente al terzo matrimonio. L’attrice avrebbe già deciso alcuni dettagli e di una cosa sarebbe certa: nessun grande evento, solo un momento da condividere con le persone più care. I primi “spoiler” sul terzo matrimonio. Abbiamo i primi “spoiler” su questo matrimonio che, ricordiamo, ancora non è stato programmato né ufficializzato. Sembra che la protagonista di Friends abbia già le idee chiare sulla location e sul tipo di cerimonia. “Jen non è mai stata così felice – parla una fonte vicina alla coppia -.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Aniston pronta alle terze nozze: “Non è mai stata così felice”

Jennifer Aniston verso il terzo matrimonio: l'attrice sogna le nozze con Jim Curtis in EuropaJennifer Aniston sta vivendo un periodo d'oro e sarebbe ormai pronta a convolare a nozze con il mental coach e ipnotista Jim Curtis, al suo fianco da...

Buon compleanno Matteo Filipponi, Jennifer Aniston…Buon compleanno Matteo Filipponi, Jennifer Aniston, Ivano e Silvano Michetti, Ciro Ferrara, Christian Maggio, Luca Antonelli, Callejon, Tina Louise,...

Jennifer Aniston | Rachel's Boyfriends Over the Years #shorts #dating