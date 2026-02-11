Buon compleanno Matteo Filipponi Jennifer Aniston…
Oggi l’elenco dei compleanni si allunga con nomi noti e meno noti. Matteo Filipponi, dj e youtuber, festeggia i suoi anni insieme a Jennifer Aniston, Tina Louise e altri ancora. Tra le celebrazioni, ci sono anche musicisti, attori e scrittori, tutti con un motivo per sorridere in questa giornata di febbraio.
Buon compleanno Matteo Filipponi, Jennifer Aniston, Ivano e Silvano Michetti, Ciro Ferrara, Christian Maggio, Luca Antonelli, Callejon, Tina Louise, Jeb Bush, Massimo Donadi, Sarah Palin, Giorgio Calcaterra, Tatiana Basilio, Matteo Sereni, Mark Bresciano, Federico Agliardi, Ettore Mendicino. Oggi 11 febbraio compiono gli anni: Matteo Filipponi, ludotecnico, dj, youtuber; Alex Mantiero, batterista; Ludovico Boetti Villanis Audifredi, avvocato; Ludovica Ripa di Meana, scrittrice, giornalista, poetessa; Tina Louise, attrice, cantante. Inoltre, festeggiano il compleanno: Giuseppe Lamonica, scacchista; Renato Bosatta, ex canottiere; Manlio Santanelli, drammaturgo; Cosimo Ventucci, politico; Alcide Cerato, ex ciclista; Antonio Mancini, pittore, scultore; Roberto Galeotti, ex calciatore Prato, Siena; Aldo Trione, politico; Pierluigi Magnaschi, giornalista; Gianfranco Porcelli, linguista; Giorgio Rondelli, ex atleta, allenatore; Diego Masi, imprenditore, politico; Ivano Michetti, musicista e Silvano Michetti, batterista (I cugini di campagna). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondimenti su Filipponi Aniston
Jennifer Aniston e quell'amore per i suoi ex (celebrato per il suo compleanno)
“Ha invitato ogni ex marito, ogni ex fidanzato e anche persone della sua adolescenza”: il retroscena sul compleanno di Jennifer Aniston
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.