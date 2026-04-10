L'attrice è vicina a contrarre il suo terzo matrimonio con un mental coach. I due sono convinti che le loro anime si siano trovate di nuovo, secondo quanto riferito. La coppia avrebbe intenzione di celebrare le nozze in Europa. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei rappresentanti delle persone coinvolte.

Jennifer Aniston sta vivendo un periodo d'oro e sarebbe ormai pronta a convolare a nozze con il mental coach e ipnotista Jim Curtis, al suo fianco da quasi un anno. Dopo i due matrimoni naufragati, l'attrice e produttrice avrebbe deciso di dire sì per la terza volta, certa che la storia d'amore con Curtis sia davvero quella della vita. A svelare le intenzioni dell'attrice, in queste settimane sul set della nuova serie di Apple TV, I'm Glad My Mom Died, è stata una fonte a lei vicina al quotidiano britannico The Mirror, secondo la quale Jennifer Aniston non sarebbe mai stata così felice da quando ha incontrato Jim Curtis, conosciuto grazie ad amicizie comuni nei primi mesi dello scorso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jennifer Aniston verso il terzo matrimonio: l'attrice sogna le nozze con Jim Curtis in Europa

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