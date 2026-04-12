Jannik Sinner sorride | Tornare numero 1 è importante ma secondario Ho insistito sotto di un break…

Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo al Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in finale il suo rivale Carlos Alcaraz. Con questa vittoria, ha raggiunto il primo posto nel ranking ATP, superando lo spagnolo. Durante l’incontro, Sinner ha recuperato uno svantaggio di un break e ha mostrato soddisfazione per il risultato. Dopo la finale, ha dichiarato che tornare numero 1 è importante, ma non la priorità principale.

Jannik Sinner si è preso tutto al Masters 1000 di Montecarlo: vittoria contro il grande rivale Carlos Alcaraz, primo trofeo in carriera nel Principato e numero 1 del mondo, scavalcando proprio lo spagnolo in vetta al ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino ha dominato l’atto conclusivo andato in scena sulla terra rossa e ha conquistato il terzo torneo di questo livello in stagione, dopo aver firmato il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) durante il mese di marzo. Il 24enne è tornato in vetta alla classifica internazionale che aveva lasciato all’iberico lo scorso 10 novembre e domani inizierà la sua 67ma settimana al comando, precedendo l’avversario di riferimento per 160 lunghezze.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner sorride: “Tornare numero 1 è importante, ma secondario. Ho insistito sotto di un break…” Leggi anche: Jannik Sinner riparte da Montecarlo: quando può tornare numero 1 Jannik Sinner sottolinea: “Tornare n.1 è meno importante di diventare un giocatore migliore sulla terra”E’ iniziata in maniera convincente in singolare l’avventura di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo. Jannik Sinner trionfa al Paris Masters 2025 e torna numero 1 del mondo