Jannik Sinner sottolinea | Tornare n1 è meno importante di diventare un giocatore migliore sulla terra

Nel torneo Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria convincente in singolare. Durante un’intervista, il tennista ha dichiarato che tornare al primo posto del ranking non ha la stessa priorità rispetto al migliorare le proprie capacità sulla terra battuta. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse il suo percorso nel circuito professionistico.

E’ iniziata in maniera convincente in singolare l’avventura di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo ha sconfitto nettamente il francese Ugo Humbert col punteggio di 6-3 6-0, mettendo in mostra una grande consistenza nel proprio tennis, nonostante il poco di adattamento alla superficie. Sinner, reduce dagli straordinari successi sul cemento negli Stati Uniti (Indian Wells e Miami), ha dato il via alla sua preparazione sulla terra rossa solo giovedì 2 aprile. Il primo test ha dato esiti positivi e negli ottavi di finale affronterà il vincente del confronto tra il ceco Tomas Machac e l’argentino Fancisco Cerundolo. Ai microfoni di Tennis Channel, l’azzurro ha espresso le proprie sensazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner sottolinea: “Tornare n.1 è meno importante di diventare un giocatore migliore sulla terra”

Jannik Sinner, un cambio inatteso: obiettivo, vincere sulla terraIndian Wells era l’ultimo grande tassello che mancava nella collezione sul cemento di Jannik Sinner.

Jannik Sinner vince contro Humbert a Montecarlo: il colpo di scena sulla terra rossaJannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa (terreno che ha sempre considerato ostico), accede agli ottavi del Masters...

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Sinner travolge Humbert e accede agli ottavi di MontecarloJannik Sinner ha iniziato con una prestazione dominante il suo percorso nel Masters 1000 di Montecarlo, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro, numero due del mondo, ha superato il f ... it.blastingnews.com

Usain Bolt e Hanspeter Sinner sugli spalti per seguire la partita di Jannik E come direbbe Bolt "Siamo andati veloci in questo match" eurosportitalia #lifestyle - facebook.com facebook

Vittoria oggi per Jannik Sinner su Humbert, che vale il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo x.com