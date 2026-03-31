Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono in corsa per finire la stagione con lo stesso punteggio nel ranking ATP. Sinner ha ancora possibilità di diventare numero 1 del mondo, dopo averlo ricoperto fino al 10 novembre, quando lo ha perso a favore dello spagnolo. Sono ancora da definire le condizioni che potrebbero permettere a uno dei due di ottenere la prima posizione.

Jannik Sinner ha la concreta possibilità di tornare numero 1 del mondo, dopo aver abbandonato lo scettro lo scorso 10 novembre nelle mani dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse altoatesino si trova infatti a 1.190 punti di distacco dal grande rivale e può operare il sorpasso in occasione del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena dal 5 al 12 aprile sulla terra rossa del Principato: l’azzurro non avrà cambiali da onorare, mentre l’iberico dovrà difendere i 1000 punti conseguiti grazie al trionfo di dodici mesi fa. Le combinazioni disponibili sono quattro: Sinner vince il torneo; Sinner perde la finale e Alcaraz si ferma in semifinale o prima; Sinner viene battuto in semifinale e Alcaraz viene sconfitto ai quarti o prima; Sinner non va oltre i quarti di finale e Alcaraz saluta la Riviera all’esordio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner e Alcaraz possono finire a pari punti nel ranking ATP! Gli scenari e chi sarebbe numero 1 del mondo

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