Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner in finale a Montecarlo! Piegato Vacherot sarà sfida per il n1

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si preparano a sfidarsi in finale al Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver superato rispettivamente il loro avversario di semifinale. Alcaraz ha battuto Vacherot, mentre Sinner ha conquistato il pass per l’ultima partita con una vittoria in semifinale. La partita rappresenta un confronto tra due dei giocatori più in forma del circuito, con l’obiettivo di conquistare il titolo e la posizione di numero uno del mondo.

La finale più attesa è realtà. Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato andrà in scena domani (ore 15.00) la sfida che assegnerà anche il primato della classifica mondiale. Lo spagnolo ha superato il monegasco Valentin Vacherot con un doppio 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Prestazione solida per Alcaraz, capace di far valere le proprie variazioni al cospetto di un avversario generoso, ma inferiore sul piano tecnico. È il primo “Sincaraz” del 2026 e, per “Carlitos”, anche un nuovo traguardo: diventa il terzo giocatore nella storia a raggiungere dieci finali nei tornei ATP 1000 prima dei 23 anni, dopo Rafael Nadal e Novak Djokovic, dall’introduzione del formato nel 1990.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner in finale a Montecarlo! Piegato Vacherot, sarà sfida per il n.1 Leggi anche: Jannik Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo: Zverev è l’ostacolo. Alcaraz sfida l’eroe del Principato Montecarlo: Sinner sfida Zverev, Vacherot stupisce e sfida AlcarazIl tabellone dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo si prepara alla fase cruciale delle semifinali, con gli equilibri del ranking mondiale pronti a...