Triennale Milano accoglie le Olimpiadi con un orso polare di cartapesta | l’opera monumentale di Jacopo Allegrucci all’ingresso

La Triennale Milano presenta un’opera di Jacopo Allegrucci, un grande orso polare di cartapesta, collocato all’ingresso. L’installazione, realizzata con materiali sostenibili, invita alla riflessione sulla tutela ambientale e sul cambiamento climatico, in occasione delle Olimpiadi del 2026. Un intervento artistico sobrio e significativo che arricchisce lo spazio pubblico e stimola il dibattito culturale sulla tutela del pianeta.

Un grande orso polare di cartapesta, scultura monumentale firmata da Jacopo Allegrucci, è stato collocato lunedì 26 gennaio 2026 all’ingresso di Triennale Milano. Da qui accoglierà visitatori, giornalisti e atleti provenienti da tutto il mondo durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasformandosi in un simbolo visivo immediato tra arte, ironia e riflessione ambientale. L’installazione, curata da Tommaso Tovaglieri, si inserisce nel percorso avviato dall’artista per la 24ª Esposizione Internazionale Inequalities, proseguendo una narrazione che mette al centro la fragilità dell’ecosistema e delle specie più esposte al rischio di estinzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

