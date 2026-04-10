La giraffa di Allegrucci alla Casa della Musica

Stamattina nel Chiostro della Casa della Musica di Parma è stata collocata una giraffa realizzata in cartapesta dall'artista Jacopo Allegrucci. L’opera, di dimensioni naturali, è arrivata dalla Triennale di Milano e ora si trova nel cortile dell’edificio. La giraffa è stata installata nel rispetto delle procedure e delle norme di sicurezza previste.

È stata installata questa mattina nel Chiostro della Casa della Musica di Parma la giraffa in cartapesta a grandezza naturale dall’artista Jacopo Allegrucci, arrivata dalla Triennale di Milano. All’evento era presente il sindaco di Parma Michele Guerra.L’opera fa parte di un gruppo di animali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Nicola Siciliano in concerto alla Casa della Musica di NapoliUn nuovo EP che rappresenta il manifesto della sua musica e ora il suo primo live: Nicola Siciliano annuncia il grande appuntamento del prossimo 9... Casa della musica: scaduta la concessione alla Cooperativa 55, si va a garaLa concessione scade il prossimo 3 marzo e il Comune di Trieste ha la necessità di indire un nuovo bando di gara.