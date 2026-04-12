La routine di bellezza giapponese, nota come J-Beauty, si basa su pratiche tradizionali che sono state tramandate nel tempo e si sono evolute con l'introduzione di nuovi prodotti e tecniche. Questi rituali coinvolgono passaggi specifici di cura della pelle, spesso incentrati sull'idratazione e sulla protezione. Negli ultimi anni, il settore ha visto una crescita significativa, con molte aziende che esportano prodotti ispirati a queste pratiche in tutto il mondo.

La routine di bellezza giapponese porta con sé il fascino di rituali secolari e incarna il concetto di eccellenza, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione +++dropcap L'aura che circonda la J-Beauty, alias japanese beauty, è da sempre colma di fascino e potenza evocativa. Questo tipo di routine, infatti, affonda le sue origini in un’epoca remota, dove i gesti di bellezza venivano eseguiti con maestria ed estrema perizia poiché erano propedeutici all’ottenimento di un risultato che, lungi dall’essere meramente estetico, aveva il fine di rappresentare e far emergere un mondo interiore, un universo che utilizzava la pelle per comunicare e diffondere il proprio stato di grazia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - J-Beauty: tutto quello che c'è da sapere

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