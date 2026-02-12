La storia d’amore tra Carolyn Bessette e John Fitzgerald Kennedy Jr. torna a riemergere, questa volta grazie a una nuova serie TV su Disney+. American Love Story di Ryan Murphy ripercorre la loro relazione, descrivendo anche il loro stile semplice e senza fronzoli. Carolyn, con poco trucco, capelli biondi e un tocco di rossetto rosso, rappresenta ancora oggi un’icona di eleganza naturale.

La storia d’amore tra Carolyn Bessette e John Fitzgerald Kennedy Jr. sta per tornare di attualità, complice l’arrivo su Disney+ di American Love Story, serie Tv di Ryan Murphy che racconta l’amore tra la pr e modella e il secondogenito del Presidente Kennedy, morti in un incidente aereo nel 1999. Una coppia iconica (e bellissima). Una coppia entrata nel mito, anche se all’epoca si vociferava che fossero in crisi e che quel viaggio dal New Jersey a Martha’s Vineyard che oltre alla loro morte causò quello della sorella di lei, Lauren, fosse uno degli ultimi insieme. In qualunque modo stessero davvero le cose, è innegabile il loro appeal da power couple, anche per via dell’innegabile fascino di entrambi e del glamour che aleggiava intorno al nome dei Kennedy. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Poco trucco, capelli biondi ottenuti a fatica, un velo di rossetto rosso: tutto quello che c'è da sapere sul suo stile beauty senza tempo

