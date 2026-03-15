Viale Treviso anziani investiti mentre attraversano la strada

Nel primo pomeriggio di domenica 15 marzo, due anziani sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano viale Treviso. L'incidente è avvenuto lungo la strada, coinvolgendo i due pedoni e un veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato gli anziani in ospedale per le cure del caso.

Due anziani sono stati investiti da un'automobile nel primo pomeriggio di domenica 15 marzo in viale Treviso. La coppia stava attraversando la strada nei pressi della fiera di Pordenone, dove si stava svolgendo Ortogiardino. Con l'impatto i due anziani, residenti a San Stino di Livenza, sono finiti sull'asfalto, riportando diversi traumi e sono stati portati in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Il guidatore dell'automobile è risultato negativo all'alcoltest. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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