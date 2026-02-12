Lunedì 16 febbraio, a Milano, le cantine di Barolo, Barbaresco e Roero tornano a presentarsi al pubblico. L’appuntamento, organizzato da Go Wine, mette in mostra le nuove annate di questi vini italiani di pregio. L’evento, già molto apprezzato, si ripete anche nel febbraio 2026. La serata si svolge all’Hotel Melià, attirando appassionati e professionisti del settore che vogliono scoprire le ultime novità e assaporare i vini protagonisti della tradizione piemontese.

Barolo, Barbaresco e Roero si presentano a Milano lunedì 16 febbraio. Torna anche nel febbraio 2026 l’appuntamento di grande successo che Go Wine dedica con un’attenzione speciale alle nuove annate del Barolo, del Barbaresco e del Roero.. Un’occasione unica per approfondire e per degustare! Per conoscere, attraverso la degustazione ed il dialogo, il profilo delle cantine presenti all’evento con la loro storia, i loro terroir, i piccoli segreti legati a vini che arrivano sulle tavole dopo un percorso di anni e di affinamento. L’evento si svolge nelle sale del Hotel Melià di Via Masaccio, 19, alla presenza diretta delle cantine che incontreranno il pubblico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Barolo, Barbaresco e Roero, le cantine protagoniste e i vini. Milano, Hotel Melià lunedì 16 febbraio

Approfondimenti su Barolo Barbaresco

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Parigi per la seconda volta di fila.

Le cantine di Romagna tornano a Parigi per il Wine Paris 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Barolo Barbaresco

Argomenti discussi: Milano, Genova, Roma e Firenze: il tour in Italia di Barolo, Barbaresco e Roero firmato Go Wine; Piemonte a zero gradi Non rinuncia, ma alternativa; Il Piemonte del vino tra prezzi e Mercosur: ecco chi sale e chi scende; Grandi Langhe 2026: i 20 migliori assaggi (con un Barolo che ci ha emozionato).

Go Wine porta il Nebbiolo a Milano con la nuova edizione di Barolo, Barbaresco & RoeroGo Wine porta il Nebbiolo a Milano con la nuova edizione di Barolo, Barbaresco & Roero in programma lunedì 16 febbraio , presso l’Hotel Melià ... ideawebtv.it

Go Wine promuove il Nebbiolo e i grandi vini di Langhe e RoeroUn calendario di iniziative tra grandi città italiane e il territorio d’origine - Il grande evento di Milano è in programma lunedì 16 febbraio ... torinoggi.it

Vi aspettiamo al BUSINESS FORUM CABO VERDE - ITALIA 2026 Milano, 20 febbraio 2026 | Hotel Melià Milano – Via Masaccio, 19 - Milano Grazie per l’articolo al Gist. Per registrarsi e accreditarsi: www.caboverdebusinessforum.com - facebook.com facebook