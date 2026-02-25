Comuni montani governo tira dritto Santi | Incertezza insostenibile

Il governo ha deciso di mantenere invariati i criteri della riforma sui Comuni montani, nonostante le proteste delle amministrazioni locali. La causa principale deriva dalla volontà di evitare ulteriori ritardi nel processo legislativo. Il sindaco di una cittadina montana ha sottolineato che questa scelta crea un’incertezza difficile da affrontare per le comunità interessate. Nessun cambiamento viene previsto, anche in presenza di richieste di modifica.

VOLTERRA Si chiude con un nulla di fatto il tentativo di correggere in sede parlamentare i criteri della riforma sui Comuni montani. La maggioranza di governo ha infatti respinto l’ordine del giorno presentato dall’opposizione, che mirava a rivedere i parametri altimetrici e di pendenza introdotti dal Decreto Calderoli; criteri che, di fatto, hanno già portato all’esclusione di centinaia di enti locali, tra cui Volterra, Pomarance, Montecatini Valdicecina e Monteverdi Marittimi, dai benefici del Fondo per lo sviluppo delle montagne. La decisione gela le speranze dei territori che, nelle ultime settimane, avevano alimentato un fronte comune di protesta per denunciare l’inadeguatezza di una riforma basata su calcoli geometrici, ignorando la reale complessità orografica e la fragilità economica di aree come la Valdicecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

