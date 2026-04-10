San Siro Sala tira dritto sulla vendita nonostante le mozioni
Il sindaco di Milano ha confermato la volontà di procedere con la vendita dello stadio di San Siro, nonostante le mozioni presentate da alcuni consiglieri comunali. La decisione è stata comunicata in consiglio comunale, dove si sono discussi i diversi aspetti legati alla cessione dell’impianto sportivo. Restano quindi confermate le intenzioni dell’amministrazione, anche in presenza di opposizioni formali.
Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza continua a infiammare il dibattito politico e sportivo nel capoluogo lombardo. La recente mozione presentata da Fratelli d’Italia, volta ad annullare la vendita di San Siro, sembra destinata a non trovare accoglimento. A fare chiarezza sulla questione è stato Beppe Sala, sindaco di Milano, che ha parlato ai cronisti a margine delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La posizione di Palazzo Marino e la mozione di Fratelli d’Italia. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni ha chiesto formalmente al primo cittadino di annullare “in autotutela” la delibera votata lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com
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San Siro, Sala: “La mozione di FdI per annullare la vendita dello stadio cadrà nel vuoto” x.com