Il sindaco di Milano ha confermato la volontà di procedere con la vendita dello stadio di San Siro, nonostante le mozioni presentate da alcuni consiglieri comunali. La decisione è stata comunicata in consiglio comunale, dove si sono discussi i diversi aspetti legati alla cessione dell’impianto sportivo. Restano quindi confermate le intenzioni dell’amministrazione, anche in presenza di opposizioni formali.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza continua a infiammare il dibattito politico e sportivo nel capoluogo lombardo. La recente mozione presentata da Fratelli d’Italia, volta ad annullare la vendita di San Siro, sembra destinata a non trovare accoglimento. A fare chiarezza sulla questione è stato Beppe Sala, sindaco di Milano, che ha parlato ai cronisti a margine delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La posizione di Palazzo Marino e la mozione di Fratelli d’Italia. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni ha chiesto formalmente al primo cittadino di annullare “in autotutela” la delibera votata lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, Sala tira dritto sulla vendita nonostante le mozioni

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San Siro, Sala: “La mozione di FdI per annullare la vendita dello stadio cadrà nel vuoto” x.com