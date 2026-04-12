Italia a rischio recessione l’allarme di Giorgetti e il piano anti crisi

Il governo italiano ha espresso preoccupazione per la possibilità di una recessione, a causa dell’impatto della guerra in Iran e della crisi energetica che ne è derivata. Le autorità stanno valutando misure per affrontare le difficoltà economiche che si prospettano nei prossimi mesi. La situazione internazionale e le tensioni nel settore energetico influenzano le previsioni di crescita del Paese. Si stanno studiando piani specifici per contenere gli effetti di questa crisi.

La guerra in Iran e la conseguente crisi energetica potrebbero portare l’Italia in recessione. Il timore sarebbe stato espresso dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti al resto del Governo durante una cena, dopo alcune valutazioni sul conflitto in corso, ancora più valide dopo il fallimento delle trattative tra Usa e Teheran per un cessate il fuoco. Il Governo punterebbe a chiedere all’Unione europea una sospensione del Patto di Stabilità, la norma che limita quanto debito e quanto deficit uno Stato membro può avere e che l’Italia già viola in diversi punti. L’obiettivo sarebbe quello di accedere a più spesa in deficit per contrastare la crisi.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia a rischio recessione, l’allarme di Giorgetti e il piano anti crisi Leggi anche: Crisi energetica, Giorgetti teme la recessione: “Senza pace, il rischio c’è” Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà».