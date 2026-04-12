In un contesto di crescente preoccupazione per la crisi energetica, un membro del governo ha espresso timori riguardo a una possibile recessione economica, sottolineando che senza stabilità si rischia di peggiorare la situazione. Il dibattito sui conti pubblici è in corso e le tensioni politiche si intensificano, con discussioni che coinvolgono le prospettive future dell’economia nazionale.

Giorgetti affronta il tema della crisi energetica e parla di recessione. Il dibattito sui conti pubblici è aperto e aumentano le tensioni politiche. Meloni punta alla sospensione del Patto di Stabilità per evitare il peggio Il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgettilo dice senza giri di parole: se lacrisi energeticalegata alla guerra in Iran non rientra, la parola “recessione” non è più un tabù. Uno scenario che preoccupa tutto il governo e in particolare la premierGiorgia Meloni. Per questo Roma ha già lanciato un segnale aBruxelles: serve una sospensione delPatto di Stabilità. L’obiettivo è avere più margini per intervenire e sostenere imprese e famiglie colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crisi energetica, Giorgetti teme la recessione: “Senza pace, il rischio c’è”

Crisi energetica, il Ministro Giorgetti teme la recessioneIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti agita lo spettro della recessione, se il conflitto in Iran non si arresterà.

Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà».