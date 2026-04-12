A Tel Aviv, i residenti si trovano a vivere un periodo di incertezza dopo il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. La trattativa, che aveva portato a un cessate il fuoco tra Teheran e Washington e che era stata accettata anche da Israele, non ha avuto esito positivo. Nel frattempo, le persone cercano di godersi il momento di calma, anche se la situazione rimane tesa.

A Tel Aviv, in Israele, i cittadini vivono un momento di incertezza dopo il fallimento dei colloqui tra Usa e Iran in Pakistan, che mette a rischio il cessate il fuoco con Teheran, siglato nei giorni scorsi dalla Repubblica islamica con Washington e accettato da Israele. “Sarà una lunga guerra e la vinceremo. Per ora ci godiamo il bel tempo, poi torneremo a combattere”, dice Adam Dreyfuss sul lungomare della città. “Se fosse possibile fidarsi dell’altra parte e contare sul fatto che rispetti l’accordo, allora sarebbe già successo, ma non è possibile. Non è possibile. A volte occorre mostrare fermezza”, è il commento di una ragazza, Shiran Bura.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, a Tel Aviv i residenti dopo il fallimento dei colloqui: "Per ora ci godiamo il bel tempo"

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