Israele stanno scappando non ci sono voli | il video all’aeroporto di Tel Aviv è un falso

Un video che mostra presunte proteste violente all’aeroporto di Tel Aviv, legate alla cancellazione di voli per motivi di sicurezza, sta circolando online. Le immagini mostrano persone che sembrano tentare di entrare in un’area riservata, mentre alcuni sostengono che il filmato sia stato manipolato. Finora non sono stati confermati disordini di questa entità all’interno dell’aeroporto.

Circola un video che mostrerebbe violente proteste all’aeroporto di Tel Aviv, in Israele, causate dalla cancellazione dei voli per la guerra contro l’Iran. La clip, diventata virale sui social, viene usata per alimentare il panico sulla situazione dei trasporti nel Paese, ma si tratta di una notizia falsa che decontestualizza immagini dello scorso anno. Per chi ha fretta:. La clip condivisa risale al luglio 2025.. Non riguarda l’aeroporto di Tel Aviv, ma dei disordini in un cinema di Gerusalemme.. Analisi. Le condivisioni riguardano una clip con la seguente didascalia: «Gli israeliani stanno impazzendo vogliono uscire da Israele ma non ci sono voli. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Israele, Teheran colpisce i depositi di carburante per i voli militari all'aeroporto di Tel AvivTeheran ha dichiarato di aver "gravemente interrotto" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni... Guerra Usa-Israele-Iran, il Bahrein: «Siamo sotto attacco». Deposito di bus in fiamme a Tel Aviv – I videoSui social e sui siti arabi cominciano a circolare i primi filmati dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Una raccolta di contenuti su Tel Aviv Discussioni sull' argomento Eliminare i testimoni. Giornalisti nel mirino di Israele. Bombe a grappolo su Tel Aviv, centinaia di feriti in 24 ore e traffico ferroviario sospeso: la guerra raggiunge IsraeleBombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte del capo della sicurezza iraniano Ali Larijani. Teheran nella notte tra il 17 e il 18 marzo è riuscita ancora una volta a bucare la contraerea ... today.it Israele, un ferito e danni a Tel Aviv nell'ultimo lancio di missili dall'IranUn uomo e' rimasto ferito in maniera non grave nell'ultimo lancio di missili dall'Iran su Bnei Brak, sobborgo di Tel Aviv, in Israele, dove ... notizie.tiscali.it