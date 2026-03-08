Feriti e danni in Israele per i missili iraniani | nuovo allarme su Tel Aviv Il video dopo le esplosioni

Oggi in Israele sei persone sono rimaste ferite in seguito a esplosioni che hanno danneggiato diversi siti, alcune colpite da schegge. L’evento si è verificato a Tel Aviv, dove sono stati registrati i danni causati dai missili iraniani. Il video delle esplosioni mostra le conseguenze degli attacchi, che hanno generato un nuovo allarme nella regione.

Sei persone sono rimaste ferite, alcune colpite da schegge, nei siti delle esplosioni avvenute oggi, domenica 8 marzo, in Israele. A riferirlo sono state le squadre dei soccorritori, dopo che l’esercito (Idf) aveva detto di aver rilevato una nuova ondata di missili iraniani. Un portavoce dei servizi di emergenza del Magen David Adom ha dichiarato che “medici e paramedici stanno fornendo assistenza ed evacuando” i feriti negli ospedali. Un uomo di 40 anni è in gravi condizioni, mentre uno di 25 anni è rimasto moderatamente ferito e altre tre persone sono considerati feriti lievi, hanno affermato. In precedenza, almeno dieci esplosioni erano state udite sopra Tel Aviv dai giornalisti dell’Afp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L'sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel Aviv

Missili e droni iraniani su Dubai e Tel Aviv: morti e feriti. Trump: "Khamenei è morto". Festa in strada a Teheran

Israel Membara! Rudal Fattah 2 Iran Hujani Tel aviv, Warga Panik

