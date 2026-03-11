Il Comune di Capolona ha annunciato un maxi-sconto per gli appassionati di rafting sull’Arno, puntando a incrementare il turismo locale. L'iniziativa mira ad attrarre visitatori desiderosi di vivere nuove esperienze immersi nella natura, sfruttando l’afflusso di persone interessate a praticare attività all’aria aperta lungo il fiume. La promozione si rivolge a chi vuole scoprire il territorio attraverso questa disciplina.

di Sonia Fardelli Il Comune punta sul rafting e sull’ Arno per incrementare il turismo e far arrivare in paese persone desiderose di fare nuove esperienze immerse nella natura. E per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Francesconi, ha dato un contributo che permette di abbassare la quota di iscrizione per questa esperienza nell’Arno da 60 euro a 22,50 a partecipante. Un buon incentivo per invogliare gente a provare l’ebbrezza di percorrere l’Arno in canoa. Con una convenzione con l’amministrazione comunale è così ripartito il progetto Vivere l’Arno, sport e ambiente, realizzato con la T.Rafting di Firenze che tanto successo ha avuto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rafting sull’Arno, Capolona rilancia. Un maxi-sconto per gli appassionati

