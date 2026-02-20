Alle Cascine una nuova arena per i concerti estivi | Prato delle Cornacchie arrivano Claudio Baglioni e Litfiba
Il Prato delle Cornacchie, nel Parco delle Cascine, sarà teatro di concerti estivi con grandi artisti come Claudio Baglioni e i Litfiba. La decisione di allestire un’arena temporanea nasce dalla richiesta di spazi più grandi per gli eventi musicali e dalla volontà di riqualificare questa zona verde. La struttura potrà ospitare migliaia di spettatori e sarà pronta prima dell’inizio della stagione calda. La città annuncia ufficialmente il calendario degli spettacoli.
Firenze, 20 febbraio 2026 – Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Dopo anni di silenzio musicale, il grande spazio verde nel cuore del parco rinasce come arena capace di accogliere oltre 5mila spettatori. Quest’estate il Prato delle Cornacchie si animerà con i concerti di Claudio Baglioni il 16 luglio e dei Litfiba il 23 luglio. Ma non si escludono nuovi artisti in arrivo. La nuova arena e i concerti di Claudio Baglioni e Litfiba. Grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, che ha concesso lo spazio, sarà allestita una moderna area con tribune, pensata per adattarsi alle diverse esigenze.🔗 Leggi su Lanazione.it
